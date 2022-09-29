"Переживали тяжелый период": Айым Сейтметова рассказала о проблемах в отношениях с мужем (видео)

Айым Сейтметова с мужем. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова рассказала о проблемах в отношениях с мужем. По словам знаменитости, пара решила обратиться к психологу, передает NUR.KZ.

Об этом Айым рассказала на своей странице в Instagram.

"В последнее время мы с Талгой переживали тяжелый период в отношениях. И мы решили обратиться к семейному психологу (это наш первый опыт). Многое переосознали, и после сеанса нам стало легче. Если у вас есть проблемы в отношениях, советую незамедлительно обратиться к профессионалу и решить их", - обратилась актриса к подписчикам.

Она призналась, что они с супругом "проговорились и даже поплакали".

Талгат Итаев присоединился к ее советам.

"Если у вас есть проблемы семейные, не избегайте их, идите к психологу, решайте вопросы. Это как, знаете, если горло болит, вы идете к лор-врачу", - пояснил супруг актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990131-perezhivali-tyazhelyy-period-ayym-seytmetova-rasskazala-o-problemah-v-otnosheniyah-s-muzhem-video/