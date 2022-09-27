Жазира Байрбекова рассказала, почему долгие годы не отмечает свой день рождения

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная певица Жазира Байрбекова рассказала, почему не празднует свой день рождения. Жазира жила все эти годы, следуя советам своей свекрови. Фанаты отметили, что она прекрасная келин, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова написала новый пост в Instagram.

"Я и в этом году не буду отмечать свой день рождения, который скоро наступит. Не праздную его с тех пор, как стала келин. Моя свекровь сказала тогда, что в их ауле невестки не отмечают дни рождения.

Но сейчас в ауле все изменилось. А я вот все не могу измениться, видимо, это настолько засело в моей голове. Скажу заранее, что в свой день рождения я буду на работе.

Даст Бог, когда женится мой сын Казбек и у меня будет своя келин, я буду праздновать свой день рождения вместе со сватами. Это будет лишний повод встретиться с ними", - написала она.

"Дай вам Бог хорошую келин и внуков", "Я тоже не люблю отмечать день рождения", "Вы доказываете, что вы очень мудрая и воспитанная келин", "Пуст все келин будут похожими на вас", - отметили ее подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989793-zhazira-bayrbekova-rasskazala-pochemu-dolgie-gody-ne-otmechaet-svoy-den-rozhdeniya/