Шакира снялась для обложки глянца

Шакира. Фото: Larry Busacca/Staff/Getty Images

Колумбийская певица Шакира снялась для американского журнала Elle. Она дала откровенное интервью, в котором рассказала о переживаниях из-за расставания с Жераром Пике

Фотографии были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте американского издания.

Суперзвезда латиноамериканской музыки позировала в разных привлекательных нарядах. Для обложки Шакира выбрала наряд, украшенный черными перьями.

Для двух других образов артистки были выбраны черное длинное платье, расшитое бисером и стразами, и платье с открытым плечом.

Как написали авторы материала под фотографиями Шакиры, певица готовится выпустить свой первый за пять лет альбом.

Также певица в интервью призналась, что тяжело переживает расставание с футболистом Пике. По ее словам, это тяжело и для детей - от Жерара Пике Шакира имеет двух сыновей Милана и Сашу.

"Ты очень сильная женщина! Мы все гордимся тобой", "Шакира, мы любим тебя", - поддержали певицу в комментариях ее фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989110-shakira-snyalas-dlya-oblozhki-glyantsa/