"Настоящий талант": сын Акботы Керимбековой восхитил Казнет своим голосом (видео)

Акбота Керимбекова с сыновьями. Фото: instagram.com/botakerim

Казахстанская певица Акбота Керимбекова опубликовала видео выступления своего старшего сына. Фанаты восхитились его голосом, отметив, что парень также талантлив, как и его мама, передает NUR.KZ.

Акбота Керимбекова опубликовала видео в своем Instagram.

"По многочисленным просьбам, я предлагаю вашему вниманию послушать одну песню в исполнении моего сына Биржана. Пусть у вашей мечты появятся лебединые крылья", - написала она.

На видео запечатлен момент выступления рядового Биржана Шалкарова. На праздновании Дня защитника Отечества в Усть-Каменогорске солдат проникновенно исполнил песню "Аққу арман".

"Какое чистое исполнение!", "Прекрасный голос, до мурашек, песня дошла до моего сердца", "Чудесный голос, талантлив, весь в маму", "Настоящий талант", "В маму пошел", "Место Биржана на сцене", "Тембр голоса схож с маминым. Будь маминой опорой!", "Красивый голос у вашего сына", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989016-nastoyaschiy-talant-syn-akboty-kerimbekovoy-voshitil-kaznet-svoim-golosom-video/