"Вы открыли мне глаза": фанатка поблагодарила Венеру Нигматулину за ценный совет

Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

60-летняя казахстанская актриса Венера Нигматулина поделилась советом, как полюбить себя. Она отметила, что важно ценить себя и не жить в угоду другим, передает NUR.KZ.

Венера Нигматулина ответила на вопрос, что означает любить себя, который ей задали недавно.

"Любить себя - это перестать бороться с самим собой, принять свою внешность и свой характер, принять свое мировоззрение, позволить себе отличаться от других и не соглашаться с тем, с чем соглашаться не хочется, понимать и признавать свое право на ошибки и, самое главное, жить с любовью к жизни (а это самое трудное)!

Развитие и улучшение себя происходят именно от любви к себе. Если человек изучает языки или науки, худеет, занимается спортом, ставит себе цели и достигает их - он себя любит.

Если сокрушается по поводу того, что с ним "что-то не так", но ничего по этому поводу не предпринимает - он себя не любит", - заключила актриса, опубликовав пост в Instagram.

Ниматулина считает, что нельзя жить в ущерб себе. Ведь жизнь в угоду другим не сделает человека счастливым, уверена она.

"Многих из нас вырастили "хорошими девочками" и "хорошими мальчиками". С такими установками мы всю жизнь стараемся доказать свою "хорошесть" людям в ущерб себе. Будто полюбить сами себя можем только после того, как другие нас полюбят, похвалят, оценят.

Но по-настоящему любить себя - это ощущать себя вне оценок окружающих, а в собственных критериях успешности и морали, это верить в себя.

Почему важно любить себя? Как и все в этом мире, любовь подчиняется закону взаимообмена: сколько даете, столько и получаете. Поэтому от того, насколько вы любите и цените себя, напрямую зависит то, насколько вас любят и ценят окружающие", - отметила она.

Венера Нигматулина дала простой совет, как научиться любить себя. Она озвучила три простых шага.

"Возьмите лист бумаги. Представьте себе самого дорогого, самого ценного человека в своей жизни. Это может быть кто угодно - любимый человек, ребенок, родитель или даже вымышленный персонаж.

Напишите по пунктам, как бы вы о нем заботились, как проявляли свою любовь. Так вы получите готовый список действий, направьте их на себя. Мысленно или письменно проанализируйте, чем вы довольны в себе, а что хотели бы улучшить.

Чем вы гордитесь. Чего хотите достичь. Какие навыки имеете, а какие хотите прокачать. Подмечайте даже самые маленькие свои плюсы, скорее всего, объективно, они не такие уж маленькие", - резюмировала она.

"Огромный рахмет, вы открыли мне глаза, я неправильно жила", "Как девочка", "Согласна с вами", "Очень полезный совет", "Все сказанное очень верно", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988884-vy-otkryli-mne-glaza-fanatka-poblagodarila-veneru-nigmatulinu-za-tsennyy-sovet/