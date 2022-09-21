"Поражают бестактные люди": 44-летней Анне Семенович заявили, что ей уже поздно рожать самой

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Один из подписчиков заявил 44-летней Анне Семенович, что ей уже поздно рожать детей самой. В ответ артистка выразила свое возмущение и высказалась, насколько ее раздражают бестактные люди, передает NUR.KZ.

Один из пользователей Instagram спросил Анну, когда ее уже "увидят с лялькой".

"Самой уже поздно рожать, понятно", - заявил подписчик.

Певицу его сообщение очень возмутило.

"Да что вы говорите! Меня поражают бестактные люди, задающие такие вопросы. Вам какое дело, когда я стану мамой, это только мое личное дело и моего ребенка!" - ответила Семенович.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Артистка также порассуждала о том, как отнесется к тому, что будущий муж будет младше нее.

"Ну ничего, научу его жизни", - пошутила Анна.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Себя Семенович считает шикарной женщиной, к тому же скромной.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988847-porazhayut-bestaktnye-lyudi-44-letney-anne-semenovich-zayavili-chto-ey-uzhe-pozdno-rozhat-samoy/