"Поражают бестактные люди": 44-летней Анне Семенович заявили, что ей уже поздно рожать самой
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Один из подписчиков заявил 44-летней Анне Семенович, что ей уже поздно рожать детей самой. В ответ артистка выразила свое возмущение и высказалась, насколько ее раздражают бестактные люди, передает NUR.KZ.
Один из пользователей Instagram спросил Анну, когда ее уже "увидят с лялькой".
"Самой уже поздно рожать, понятно", - заявил подписчик.
Певицу его сообщение очень возмутило.
"Да что вы говорите! Меня поражают бестактные люди, задающие такие вопросы. Вам какое дело, когда я стану мамой, это только мое личное дело и моего ребенка!" - ответила Семенович.
Артистка также порассуждала о том, как отнесется к тому, что будущий муж будет младше нее.
"Ну ничего, научу его жизни", - пошутила Анна.
Себя Семенович считает шикарной женщиной, к тому же скромной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988847-porazhayut-bestaktnye-lyudi-44-letney-anne-semenovich-zayavili-chto-ey-uzhe-pozdno-rozhat-samoy/