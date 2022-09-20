Тимур Балымбетов: Стесняться надо веры в то, что ваша нация лучше других

Тимур Балымбетов с женой. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов высказался о романах с представителями других национальностей. По его мнению, следует стесняться расизма и веры в то, что одна нация лучше другой, передает NUR.KZ.

Тимур Балымбетов часто поднимает в своем Instagram различные важные темы, затрагивающие общественные стереотипы. В очередной раз, когда он предложил подписчикам задать ему вопросы, одна из них призналась в том, что на отдыхе поцеловалась с мужчиной другой национальности, а теперь стесняется этого.

"Стесняться надо не поцелуев, ведь они прекрасны. Стесняться надо расизма, веры в то, что ваша нация выше и лучше других. Стесняться надо мыслей о том, что чувства к представителю другой национальности делают вас хуже. Я надеюсь, вы меня услышите и начнете разбираться со своими внутренними демонами", - заявил продюсер.

Stories Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

Кроме того, он прокомментировал сообщение пользовательницы соцсети, которая пожаловалась на измены мужа в течение 10 лет.

"Мне кажется, важно понимать, зачем вам нужен брак и трезво оценивать его качество. Если брак нездоровый, вас не любят и не уважают, спросите себя, зачем вам это. Если вы с ним из-за того, что он прекрасный отец, то он и дальше им будет. А вот зачем вам это, можете ответить только вы", - написал Балымбетов.

При этом его супруга Лаура отметила, что не стала бы терпеть измены 10 лет, а ушла бы сразу.

Stories Тимура Балымбетова. Скрин: instagram.com/balukz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988679-timur-balymbetov-stesnyatsya-nado-very-v-to-chto-vasha-natsiya-luchshe-drugih/