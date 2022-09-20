Бейбит Кушкалиев показал старое фото из семейного альбома

Бейбит Кушкалиев с отцом. Фото: instagram.com/beibit_kushkaliyev

Отечественный исполнитель Бейбит Кушкалиев поделился в соцсети архивной фотографией из семейного альбома. Он показал своего отца в молодости и себя в двухлетнем возрасте, передает NUR.KZ.

Бейбит Кушкалиев поздравил отца с днем рождения.

"Отец, с днем рождения вас! Спасибо за то, что вы растили нас, баловали, заботились о нас. Долгой вам жизни и благополучия! Фото 1986 года. 2 года. Как смог добавил цвета в фото", - написал Бейбит в Instagram.

На фото маленький Бейбит сидит на коленях у отца, который нежно придерживает его своими крепкими руками.

Пользователи Казнета присоединились к поздравлениям артиста.

"Желаю вашему папе долгой жизни и крепкого здоровья. Оказывается, ваш папа - красавчик", "Пусть ваш отец живет долго и счастливо, поздравляем!" - отметили подписчики.

Ранее Бейбит Кушкалиев рассказал о трудном периоде жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988678-beybit-kushkaliev-pokazal-staroe-foto-iz-semeynogo-alboma/