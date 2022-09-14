"Не было дома, не было хитов, не было денег": Бейбит Кушкалиев о трудном периоде жизни

Бейбит Кушкалиев. Фото: instagram.com/beibit_kushkaliyev

Отечественный певец Бейбит Кушкалиев рассказал о том, как состоялись съемки клипа на песню "Қайтесің өзгені". Песня неожиданно для исполнителя стала хитом, который в тот момент переживал непростые времена, передает NUR.KZ.

Бейбит опубликовал фрагмент съемки клипа в Instagram. Это был май 2015 года.

"В 2013 году я снова вернулся к творчеству. Два года пытался что-то предпринять. Было трудно, потому что у меня уже была семья. Дети подрастали. Не было своего дома, не было хитов, не было денег. Все усилия были тщетными.

После я сказал своему другу Галымбеку Исмбергенову о решении вернуться в аул. Он ответил мне: "Успокойся, потерпи немного, что-нибудь придумаем".

Так возникла песня "Қайтесің өзгені". Важна идея, остальное приложится, говорят сведущие. Ренат Гайсин помог мне, дал три тысячи долларов на съемки клипа. Галымбек дал еще три тысячи долларов и получился такой вот клип.

На видео со мной друзья из Украины. Они сами поработали над хореографией и снялись в клипе. Локацию бесплатно предоставила Динара Адам. Я всем очень благодарен.

P. S.: смотрел старые кадры и решил поделиться своими воспоминаниями с вами", - отметил Бейбит.

В съемках также приняла участие Жанар Дугалова, что придало клипу особую изюминку.

"Клип вышел очень удачным", "Очень красивая песня, всем понравилась. Желаю вам творческого вдохновения", "Талант не скроешь. Эта песня не зря стала хитом, видно, сколько труда вложено", "Хорошо, что тогда не уехали в аул, мы гордимся своим земляком", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987742-ne-bylo-doma-ne-bylo-hitov-ne-bylo-deneg-beybit-kushkaliev-o-trudnom-periode-zhizni/