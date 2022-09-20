"Мое сердце переполнено болью": Ани Лорак впервые за полгода вышла на связь с фанатами

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак впервые за последние полгода опубликовала пост в соцсетях. Артистка призналась, что ее сердце "переполнено болью", передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Лорак опубликовала фото в черном наряде.

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала она.

Комментарии к своему посту певица предварительно отключила.

Ранее, 1 марта, Ани писала, что ее близкие находятся под обстрелами.

"Мои любимые братья и сестры! В Украине идет война! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное - дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну!" - говорилось в ее весеннем сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988606-moe-serdtse-perepolneno-bolyu-ani-lorak-vpervye-za-polgoda-vyshla-na-svyaz-s-fanatami/