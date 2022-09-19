"У меня страшная боязнь сцены": супруга Тауекеля Мусилима о страхах, возрасте и планах

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга актера Тауекеля Мусилима призналась, что боится сцены и всегда волнуется, когда выступает перед публикой. Она также отметила, что не любит произносить тосты, передает NUR.KZ.

Недавно супруга Тауекеля Мусилима приняла участие в проекте "MOM'sкий әңгіме" с Айнур Ильясовой, где рассказала, что скоро во второй раз станет мамой. Она также поведала об отношениях с мужем.

Подписчики отметили, что интервью им очень понравилось. Он пожелали счастья ей и ее близким.

"Рахмет. Я очень волновалась, когда давала это интервью. Даже щеки покраснели. На самом деле у меня страшная боязнь сцены, да и вообще, что-то говорить на публику или в микрофон - это не про меня.

Может быть, со временем это пройдет, но я пока не люблю говорить тосты и всегда прошу Тауекеля сказать за нас двоих. За пожелания спасибо", - отметила Махаббат.

Сторис Махаббат Туктибаевой. Скриншот: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Молодую маму также спросили, сколько ей лет.

"Уже 27. Хочу чувствую себя на 18", - призналась супруга актера.

Махаббат также отметила, что хочет продолжить учебу и планирует поступить в резидентуру.

Сторис Махаббат Туктибаевой. Скриншот: instagram.com/mahonti__

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988552-u-menya-strashnaya-boyazn-stseny-supruga-taukelya-musilima-o-strahah-vozraste-i-planah/