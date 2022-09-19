"Местные жители - самые добрые в мире": Асель Садвакасова назвала впечатлившую ее страну

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова рассказала о стране, которая впечатлила ее больше всего, и назвала ее жителей самыми добрыми людьми в мире передает NUR.KZ.

Подписчики Асель в Instagram спросили, какая страна ее впечатлила больше всего.

"Индонезия, а именно Бали. Удивительный остров с невероятной энергетикой. Местные жители - самые добрые люди в мире, которые только и делают, что улыбаются, молятся и очень верят в карму - не убивают даже насекомых. Здесь начинаешь верить в чудеса, потому что они повсюду. Очень важно следить не просто о чем ты говоришь, а о чем ты думаешь - сбывается все сразу.

Именно на Бали я обрела гармонию души, разума и тела, обрела по-настоящему фигуру своей мечты. Научилась принимать себя такой, какая я есть. Любить по-настоящему каждую клеточку своего тела и своих проявлений. Приехала сюда с запросом раскрыть свою женственность. И я ее раскрыла", - поделилась в ответ актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988520-mestnye-zhiteli-samye-dobrye-v-mire-asel-sadvakasova-nazvala-vpechatlivshuyu-ee-stranu/