Айдар Аскарбек и Жаркынай Ханайым отметили день рождения дочери (фото)

Айдар Аскарбек и Жаркынай Ханайым с дочерью. Фото: instagram.com/aidar__askarbek

Отечественный актер Айдар Аскарбек опубликовал в соцсети фотографии со дня рождения дочери, которой исполнилось два года. Фанаты были рады увидеть Айдара и Жаркынай Ханайым вместе после слухов о разводе, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, моя баловница, мой птенчик, моя Айлана! Будь счастлива и здорова", - написал Айдар в своем Instagram, где разместил фотографии с детского праздника.

Фанаты были рады увидеть вместе родителей маленькой именинницы. Айдар Аскарбек и Жаркынай Ханайым полюбились зрителям по сериалу "Рауза", в котором сыграли главные роли. Отметим, что их заподозрили в разводе еще прошлой осенью.

"Прекрасные фотографии. Будьте вместе", "Ребенок должен расти в полной семье. Вы должны быть вместе, откинув в сторону обиды. Вы такая красивая пара", "Прекрасная пара, если сойдетесь, то будет просто замечательно", "Суперфоточки, будьте счастливы, красивая династия!" - отметили подписчики Айдара.

Счастливая мама Айланы разместила на своей страничке красочную фотосессию с дочерью, приуроченную ко дню ее рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988452-aydar-askarbek-i-zharkynay-hanayym-otmetili-den-rozhdeniya-docheri/