"Долларовая миллионерша": Ерке Есмахан ответила на вопрос о финансовом состоянии

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная исполнительница Ерке Есмахан ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Многие касались ее личной жизни, к примеру, фанаты поинтересовались, какой капитал имеет знаменитость, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан спросили, задумывается ли она о поездке в Мекку.

"Пусть Аллах даст возможность поехать туда вместе с будущим супругом", - написала она.

У артистки также поинтересовались, почему она не привозит своего сына из аула, ведь ему нужна мамина любовь. Ерке удивило подобное заявление, ведь ее сын живет с ней и получает достаточно любви и внимания от своей мамы.

"Всегда ищите к чему бы придраться, да? Аллах, Аллах", - отметила артистка.

А кое-кто из любопытных попросил озвучить размер ее капитала, который она имеет помимо заработков от тоев и концертов.

"Что вы собираетесь делать, посчитав мои деньги? Слава Богу, у меня много денег. Сама не знаю, сколько их. Примерно долларовая миллионерша я", - заявила певица, сопроводив свой комментарий смеющимся смайликом и улыбающимся эмодзи с сердечками.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988428-dollarovaya-millionersha-erke-esmahan-otvetila-na-vopros-o-finansovom-sostoyanii/