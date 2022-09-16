"Свети всегда!": молодая жена Петросяна трогательно поздравила его с 77-летием

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Сегодня, 16 сентября, известный юморист Евгений Петросян отмечает свой день рождения. Татьяна Брухунова трогательно поздравила любимого супруга с 77-летием, передает NUR.KZ.

Свои теплые поздравления, адресованные мужу, Татьяна написала в Instagram. Она также разместила семейные фотографии.

"Мужчина, который научил меня смотреть на наш несовершенный мир с сопереживанием. С днем рождения! Свети всегда!" - отметила она.

Подписчики присоединились к ее поздравлениям и пожелали Евгению Вагановичу долгих лет жизни и творческого вдохновения.

На своей страничке именинник опубликовал свое фото и лаконично его подписал.

"77! Еще не совсем!" - заметил он.

Поклонники назвали юмориста мастером своего дела, любимым и уважаемым артистом и пожелали незабываемо отметить появление такой красивой цифры в паспорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988236-sveti-vsegda-molodaya-zhena-petrosyana-trogatelno-pozdravila-ego-s-77-letiem/