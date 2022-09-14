"Патологоанатом, хирург, дизайнер одежды": Ковальчук рассказала, кем мечтала стать в детстве

Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

39-летняя певица Юля Ковальчук пообщалась со своими фанатами в соцсети. Артистка рассказала, кем мечтала стать, когда была маленькой, а также раскрыла секрет борьбы с хандрой, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили, как Юля справляется с грустью.

"Стараюсь переключать свои мысли и время на все счастливое, что меня окружает", - ответила она в сторис Instagram.

Фолловеры также поинтересовались, как бы артистка отреагировала, если бы парень отказался на ней жениться. Юля заявила, что сказала бы ему одну фразу.

"Как кому-то в этой жизни повезет, жаль, что не тебе", - написала экс-солистка "Блестящих".

Сторис Юли Ковальчук. Скриншот: instagram.com/juliakovalchuk

Певица также рассказала, кем мечтала стать в детстве. Оказалось, что у Юли было много любимых профессий.

"Начнем сначала: патологоанатом, хирург, дизайнер одежды, учительница начальных классов и дальше - певица, актриса, танцовщица и режиссер", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987780-patologoanatom-hirurg-dizayner-odezhdy-kovalchuk-rasskazala-kem-mechtala-stat-v-detstve/