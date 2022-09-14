Жамиля Серкебаева поздравила отца с 81-летием и опубликовала архивные снимки

Жамиля Серкебаева. Фото: instagram.com/jamilya_serkebaeva_violin

Казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева поздравила отца - народного артиста Казахстана Мурата Серкебаева - с днем рождения. Артистка растрогала фанатов редкими архивными фотографиями, передает NUR.KZ.

Известному скрипачу, дирижеру, композитору и музыкальному педагогу Мурату Бекмухамедовичу Серкебаеву вчера, 13 сентября, исполнился 81 год.

Жамиля Серкебаева поздравила отца в Instagram и опубликовала дорогие сердцу фотографии из семейного альбома.

"Критика, бесконечное поучение, наставление, нравоучение, мораль, нотация, урок, пример, напутствие. Счастье!!! С днем рождения, папа!" - написала Жамиля (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

К поздравлениям Жамили Серкебаевой присоединились коллеги по сцене и фанаты артистки.

"С днем рождения, дорогой Мурат Бекмухамедович! Здоровья и неиссякаемой творческой энергии!", "Вы очень красивые и талантливые музыканты! Всех благ!", "С днем рождения папу! Он у вас красавец", "Поздравляем! Крепкого здоровья, счастья и процветания!" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987668-zhamilya-serkebaeva-pozdravila-ottsa-s-81-letiem-i-opublikovala-arhivnye-snimki/