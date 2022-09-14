Российская актриса рассказала о своей первой любви в Актау

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова рассказала о своей первой влюбленности в Актау. Она также поведала, какие нестандартные мечты у нее были в детстве, передает NUR.KZ.

Рудова предложила своим подписчикам пообщаться в Instagram, задав ей вопросы.

Один из них спросил актрису, выросшую в Актау, была ли у нее в этом городе первая любовь, на что Наталья ответила утвердительно.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Другой поклонник поинтересовался, в каком фильме она хотела сыграть, будучи ребенком или подростком.

"В детстве я хотела уметь летать и путешествовать сквозь миры. Я всегда мыслила масштабнее", - заявила в ответ актриса.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Напомним, ранее мы писали, что Рудова резко высказалась о детях, ведущих себя на публике невоспитанно. Она отчитала родителей, попустительствующих своим наследникам в таких случаях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987650-rossiyskaya-aktrisa-rasskazala-o-svoey-pervoy-lyubvi-v-aktau/