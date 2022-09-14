"Так никогда не плакала от счастья": Жания Джуринская о предложении руки и сердца в Стамбуле (видео)

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская вспомнила о том, как Данияр сделал ей предложение руки и сердца. Она также рассказала, как незадолго до этого решила расстаться с ним из-за отсутствия просьбы выйти замуж, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жания рассказала, как отправилась в Турцию с Данияром, который на тот момент был ее бойфрендом, и друзьями.

"Где-то в мыслях допустила, что он может мне сделать в Стамбуле предложение, потому что он знал, как я люблю этот город, к тому же наши отношения были ну прям очень сладкие. Но не тут-то было. Шли дни, мы все тусим, гуляем, отдыхаем, а он все не делает мне предложения. Тогда я подумала, что он передумал. Сама придумала, сама обиделась, сама обозлилась, но думаю, если завтра не сделает, то все, значит", - вспоминает актриса.

На следующий день все поехали на фотосессию с чайками.

"И я думаю, ну вот этот день настал. И вот я сижу и жду, когда достанет то самое кольцо, а Данияр такой: "Давайте еще всей толпой сфоткаемся", я про себя: "Ты что, гонишь? Где мое кольцо?". Фоткаемся толпой, и тут я понимаю, что он даже не собирается мне делать предложение.

И тут я начинаю истерично фоткаться сама одна. Никому ничего не объясняя, психую и фоткаюсь. Зову его снова в кадр, но нет, кольца нет. Думаю: передумал, что-то наорала на него типа: "Все, я в отель спать", и ушла. Данияр вообще меня не понял. Ну не скажу же я ему, что решила, что он мне сделает предложение и ждала", - посмеялась знаменитость.

Она также рассказала, к какому решению тогда пришла.

"Мысленно с ним попрощалась и решила дотусить эти два дня в Стамбуле. И дома решу этот вопрос, стоит ли вообще мне с ним быть. "Не накручивай себя" - это вообще не про женщин", - высказалась Жания.

Предложение руки и сердца актриса все же получила, но тогда, когда об этом не подозревала.

"Я уже на все миллион процентов была уверена, что Даник не собирается на мне жениться. Но при этом мысль эту отпустила и просто наслаждалась Стамбулом", - призналась Джуринская.

Просьбу выйти замуж она получила в виде надписи лазером во время прогулки на яхте.

"Меня настолько накрыли эмоции от неожиданности, что я просто заливалась слезами. Это было слишком трогательно, волнительно, романтично. Я так никогда не плакала от счастья, аж задыхалась", - вспоминает Жания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987609-tak-nikogda-ne-plakala-ot-schastya-zhaniya-dzhurinskaya-o-predlozhenii-ruki-i-serdtsa-v-stambule-video/