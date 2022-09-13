"Зарплаты в 100 долларов катастрофически не хватает": Алуа Конарова рассказала о своей работе

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова опубликовала архивное фото и вспомнила о том, как работала в 2001 году за зарплату в 100 долларов, живя в однокомнатной квартире, передает NUR.KZ.

Продюсер рассказала, как много лет назад начала работать с одним музыкальным коллективом девушек и смогла подружиться с ними.

"Мы подружились с девочками, делились секретами, болтали ночи напролет, бывало. Я стала им больше старшей сестрой, которая вытаскивала их из разных сложных ситуаций и практически 24/7 рядом.

Это был самый первый, самый красивый и очень популярный girls-band в стране. Бешеный гастрольный график, мы объездили всю страну вдоль и поперек на старых, вонючих поездах с пьяными, толстыми, потными проводниками, ломившимися по ночам в наши купе. Приходилось отбиваться и от них", - призналась Алуа Курманалиевна.

При этом она отметила, что о некоторых вещах до сих пор не может рассказать из этических соображений.

"Это как в той песне: "Я слишком много знаю, меня пора убить". Когда-нибудь годы спустя напишу отдельные мемуары. Но некоторые события, которые мы пережили с девочками, наряду с головокружительной славой, требуют отдельной главы. О, это был настоящий экшн! С погонями, депортацией, наездов на меня, угрозой для жизни и т.д. Кино, а не жизнь! К слову, Дана, Ленара, Ксенон, Ксюша и Юля счастливо замужем, имеют деток", - добавила продюсер.

По ее словам, эти девушки послужили для нее "дверью в настоящий мир шоу-бизнеса".

"Год 2001. Мы по-прежнему живем с мамой в однушке на Гагарина. Одной моей зарплаты в 100 долларов катастрофически не хватает. Мы гастролируем с девчонками, привозя в офис десятками тысяч, но наш ежемесячный заработок не меняется", - добавила она в своем отрывке воспоминаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987502-zarplaty-v-100-dollarov-katastroficheski-ne-hvataet-alua-konarova-vspomnila-o-rabote-v-2001-godu/