"Все секреты доверяет мне": Алена Водонаева рассказала, как воспитывает 12-летнего сына

Алена Водонаева с сыном. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева раскрыла секреты воспитания 12-летнего сына Богдана. Она отметила, что применяет метод кнута и пряника, развивая в сыне лучшие качества, передает NUR.KZ.

Телеведущая была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, от которого имеет сына Богдана.

"Хочешь, чтобы в этом мире было больше настоящих мужчин (странное сочетание этих двух слов, но вы поняли, о чем я) - воспитывай таких сама. Не в ж***у целуй своего "самого лучшего" сыночку-корзиночку, а воспитывай.

Кнут и пряник - схема рабочая. Дели себя на маму и на друга. Развивай в пацане чувство юмора с пеленок, приучай к литературе, хорошему кино и музыке, всегда слушай и слышь.

Дисциплина и строгость наряду с доверием и дружбой сделают свое дело", - отметила она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Водонаева похвасталась, что сын доверяет ей свои секреты.

"Богдан обожает своего отца, любит его и уважает. Но все секреты доверяет мне. Почему? Объяснила свой метод выше", - призналась теледива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987499-vse-sekrety-doveryaet-mne-alena-vodonaeva-rasskazala-kak-vospityvaet-12-letnego-syna/