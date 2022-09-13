"Отек всего тела, включая мозг": Вика Боня рассказала о своей горной болезни

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня решила совершить восхождение на восьмитысячник и рассказала, как это отразилось на ее физическом состоянии. По словам знаменитости, у нее случился отек всего тела, в том числе и мозга, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Боня поведала, что отправилась покорять гору Манаслу, высота которой составляет 8163 метра над уровнем моря.

"Сегодня я не боюсь мечтать, даже если я не взойду на саму вершину горы Манаслу, то я точно многому научусь и смогу познать себя еще лучше! Для меня это восхождение не что иное, как путь самопознания и духовного роста! Альпинисты, не судите строго, что я без опыта в этом ремесле сразу пошла на 8.000, это зов души, который я попросту не могу игнорировать!

Я полностью понимаю, какой это риск для здоровья и жизни, но я также понимаю, что только такие шаги меняют нашу жизнь и позволяют понять, кто мы на самом деле! Так что я готова, не знаю, как физически, но морально готова на все 100%", - заявляла Вика несколько дней назад.

Позже она призналась, что начало восхождения далось ей сложно.

"Это звиздец как сложно. Тот факт, что, когда я пришла в базовый лагерь (шли 5 часов), мои ноги выкручивало всю ночь, плюс к этому началась горная болезнь, которая сопровождалась головной болью с ощущением, что в голове что-то оторвалось, и при малейшем движении боль усиливается в разы", - писала Боня.

Телеведущая также показала, как выглядит после пяти дней восхождения на гору.

"Реальность моего пребывания в горах без приукрашивания. Пять дней без душа, страшная головная боль, отек всего тела, включая мозг, и бессонные ночи", - прокомментировала свое фото Виктория.

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987434-otek-vsego-tela-vklyuchaya-mozg-vika-bonya/