Мадина Садвакасова показала новую квартиру, которую купила на свой день рождения (видео)

Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная исполнительница Мадина Садвакасова провела рум-тур по новой квартире, которую купила, приурочив к своему дню рождения. Накануне певице исполнилось 43 года, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова на свой день рождения примерила роскошное платье с высоким разрезом и лишила дара речи своих преданных фанатов.

Но оказалось, что это не единственный сюрприз, который ожидал ее подписчиков в Instagram. Певица показала новую квартиру, которую приобрела в одном из элитных ЖК Алматы. Такой подарок она сделала себе на день рождения.

Мадина показала сначала свою просторную кухню. Она отметила, что не любит кухни-студии, а предпочитает, чтобы это была отдельная комната. Ее кухня выполнена в светлых тонах, от того эта комната стала еще уютнее и просторнее. Впрочем, как и шикарная гостиная.

"Мне нравится, что в этой квартире такая особенная, творческая обстановка. Это меня вдохновляет", - призналась артистка.

Мадина показала также ванную комнату и гардеробную, без которой не обойтись артистам.

"Вот мой дом. Приходите в гости, буду ждать", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987051-madina-sadvakasova-pokazala-novuyu-kvartiru-kotoruyu-kupila-na-svoy-den-rozhdeniya-video/