"Сияй, моя звезда!": Мадина Садвакасова примерила роскошное платье с разрезом

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова накануне отметила свой день рождения. Артистка примерила роскошное красное платье с высоким разрезом и восхитила армию своих поклонников. Однако "уятмены" раскритиковали именинницу, передает NUR.KZ.

Ролик с эффектным преображением, снятый в стиле TikTok, Мадина Садвакасова разместила в Instagram. Она предстала перед фанатами в сверкающем красном платье, образ дополнили шикарные локоны и вечерний макияж, а также туфли в тон к платью.

"С днем рождения, дорогая Мадикош", - прокомментировала она видео.

Певицу поспешили поздравить ее коллеги и поклонники.

"Богиня", "С днем рождения, прекрасная Мадина! Будь счастлива, дорогая!", "Пусть мечты исполняются", "С твоим днем, моя звезда, сияй!", "Красавица", "С днем рождения вас, музыкальная дива", "Прекрасно выглядишь", - написали они.

Но не промолчали и "уятмены".

"Платье у вас шикарное, но разрез слишком откровенный", "Это "уят" для казахской девушки", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986974-siyay-moya-zvezda-madina-sadvakasova-primerila-roskoshnoe-plate-s-razrezom/