"Купила еще одну квартиру, съездила в кучу стран": Мадлен о своих успехах и причинах отказа от брака

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева объяснила, почему не торопится заводить семью. По словам Мадлен, замужество сделает ее зависимой от супруга и детей, а она к этому не готова, передает NUR.KZ.

"Этот год был щедр ко мне в плане путешествий, людей. Но были и разные ситуации, с которыми я сталкивалась впервые. Теперь у меня тревожность. А что и как дальше? Ведь я стала еще взрослее, что нужно менять? Я увидела много красивых мест. Подняла себе уровень жизни за этот год. Научилась быть с собой наедине. Но мне как-то тревожно", - пожаловалась инстадива на своей странице.

Она также перечислила то, что смогла выполнить за последнее время.

"Я в этом году даже подтянула себе брови в Москве, я же хотела сделать это несколько лет! Купила еще одну квартиру, съездила в кучу стран, в этом году я работала в удовольствие. Раньше я работала на свои ипотеки и кредиты. Но тревога за будущее меня не оставляет. И замуж я не хочу еще, значит, надо дальше развиваться?" - принялась рассуждать Мадина.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

"Для меня самым главным было купить квартиру и поменять машину. Окей, у меня на это ушло несколько лет, я это сделала. Но нельзя же останавливаться, ведь это только начало. Что дальше? Попробовать себя за границей? Какое развитие должно быть? Надо расширяться", - решила Мадлен.

При этом она отметила, что не готова к замужеству и рождению детей.

"Я в ближайшие пару лет не планирую быть счастливой женой и мамой. Ведь это время я хочу посвятить себе. Когда я стану мамой, я все равно буду зависима от ребенка и мужа. Я точно к этому не готова. Значит, сейчас время, чтобы работать и повышать свой уровень жизни дальше", - заявила блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986960-kupila-esche-odnu-kvartiru-sezdila-v-kuchu-stran-madlen-o-svoih-uspehah-i-prichinah-otkaza-ot-braka/