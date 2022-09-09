"Собирали бутылки и сдавали их": Айжан Байзакова рассказала о тяжелом детстве

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала о тяжелом и бедном детстве. По словам актрисы, ей приходилось собирать и сдавать бутылки, чтобы добыть деньги, передает NUR.KZ.

"Детство у меня было не из простых в финансовом плане и так далее. Были моменты, когда мы собирали бутылки и сдавали их, когда мы жили у родственников. Была куча моментов, но все равно вспоминаю все хорошие", - поведала инстадива на своей странице.

Айжан подчеркнула, что деньги не являлись для нее "какой-то особой ценностью" и не являются по сей день, и это благодаря ее отцу и одной ситуации.

"Я раз и навсегда запомнила один момент из жизни, связанный с отцом: мы ехали по трассе и по дороге остановились в кафешке. У меня был кошелек, подаренный мне сестрой, он был очень мне дорог. Мы поели и обратно выехали. И уже через часа полтора заметила, что я оставила свой кошелек в этой кафешке. Я начала плакать, так реветь, для меня это было так трагично.

И папа меня успокоил и сказал: "Пусть это будет самая большая твоя потеря. Из-за таких вещей не нужно так переживать и плакать, это материальное". Я это запомнила на всю жизнь. То есть у меня отложилось в голове, что, если украли у меня деньги или потеряла что-нибудь, или как то же самое с машиной, когда сломали дверь, я никогда из-за этого не переживала", - отметила актриса.

Она добавила, что, возможно, из-за этого она хочет и ждет примирения с отцом.

"Потому что какой ситуации ни коснись, везде всплывает отец и его слова", - резюмировала Байзакова.

Напомним, ранее Айжан Байзакова рассказала, что ее отец провел 1,5 года в тюрьме, после чего она перестала общаться с ним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986937-sobirali-butylki-i-sdavali-ih-ayzhan-bayzakova-rasskazala-o-tyazhelom-detstve/