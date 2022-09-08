Николас Кейдж стал отцом в третий раз благодаря пятой жене

Николас Кейдж и Рико Шибата. Фото: Michael Kovac/Getty Images for NEON

Голливудский актер Николас Кейдж стал отцом в третий раз. Его пятая супруга, 27-летняя Рико Шибата, на которой он женился в прошлом году, родила их первого совместного ребенка.

58-летний Кейдж имеет двух сыновей от предыдущих браков: 31-летнего Уэстона и 16-летнего Кал-Эла.

Рико Шибата 7 сентября родила Николасу дочь, сообщает People. Представитель актера сообщил, что мать и дочь чувствуют себя хорошо. Имя для девочки супруги выбрали задолго до ее рождения - малышку решено назвать Леннон Оги, в честь Джона Леннона и отца Кейджа.

Ранее Кейдж признавался, что ему нравится быть отцом и серьезно относиться к своим родительским обязанностям.

Николас и Рико познакомились и влюбились друг у друга в 2019 году, пара узаконила свои отношения в феврале 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986747-nikolas-keydzh-stal-ottsom-v-tretiy-raz-blagodarya-pyatoy-zhene/