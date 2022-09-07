"Какие детки уже взрослые": Стоцкая прогулялась с сыном и дочерью по Москве
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Певица Анастасия Стоцкая показала подросших детей и умилила фанатов. Они отметили, что прогулка с детьми - это настоящее удовольствие, и отпустили в адрес красавицы-мамы много комплиментов, передает NUR.KZ.
Новым фото Стоцкая поделилась в своем Instagram. Подписчики сразу же заметили, что ее дети заметно подросли.
"Какая вы красивая, и образ просто вау", "Какие клевые", "Красивые и счастливые", "Нравятся такие семейные фотографии", "Какие ваши детки уже взрослые. Такая милая и счастливая семья", "Вот так прогуляться со своими детками - это одно удовольствие", "У вас дочка такая жизнерадостная, а мальчик уже серьезный", - прокомментировали фанаты.
Однако в адрес певицы прозвучала и критика. Одной из подписчиц не понравился лук артистки.
"В Европе давно не ходят в рванье! Эта мода давно прошла. Чудно смотрится, как будто время застыло!" - заявила она.
"О, эксперт моды подъехал. Я хожу так, как нравится мне, а вы ходите, как нравится вам", - отреагировала Стоцкая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986662-kakie-detki-uzhe-vzroslye-stotskaya-progulyalas-s-synom-i-docheryu-po-moskve/