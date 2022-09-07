"Я открыт и останусь таким": Дастан Оразбеков рассказал о своем характере

Дастан Оразбеков. Фото: instagram.com/dastanello

Отечественный певец Дастан Оразбеков рассказал о своем характере. Он отметил, что не терпит лжи и считает, что любая ложь однажды будет разоблачена, передает NUR.KZ.

Новый пост участник группы "Орда" опубликовал в Instagram.

"Я не люблю ложь. Отец всегда говорил мне, что вору нет покоя, я думаю, что не стоит скрывать то, что завтра станет всем известно.

Я открытый человек. Готов рассказать о своей жизни, поделиться мыслями, секретами при первом же знакомстве, если вижу, что могу доверять этому человеку и он тоже готов довериться мне.

Я немного наивен. Порой не замечаю хитрых уловок некоторых людей. Но я никогда не пытался измениться, боясь угодить в капкан хитрецов. Я открыт и останусь таким. От других требую того же по отношению к себе. Истина всплывает только при откровенном разговоре.

Открытость, правдивость, верность своему делу. Только с людьми, ценящими эти качества, я люблю общаться. В социальных сетях некоторые выставляют себя совсем другими, а при встрече ты понимаешь, что этот человек хуже камня. Слова человека не должны расходиться с делом", - написал 40-летний артист.

"Вы правы. Согласна полностью с вами. Хороший пост. Но жаль, что это мир, где много лжи и обмана", "Вы такой красивый в жизни и очень простой, очень рада, что однажды увидела вас", "Слова, исходящие от сердца, дойдут до сердца", "Прекрасный человек", "Вот бы таких людей было больше", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986561-ya-otkryt-i-ostanus-takim-dastan-orazbekov-rasskazal-o-svoem-haraktere/