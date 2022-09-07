"Все на дедушку похожи": Гульзира Айдарбекова умилила Казнет теплыми кадрами с внуками

Нуртас и Гульзира Айдарбековы с внуками. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова поделилась теплыми семейными кадрами в соцсети и умилила подписчиков. Родители Кайрата Нуртаса запечатлелись со всеми своими внуками, передает NUR.KZ.

"Всем вам желаю семейного счастья, взаимопонимания, благополучия. Пусть Аллах даст вам большую семью!" - написала Гульзира Айдарбекова в Instagram.

На опубликованных фото и видео Нуртас и Гульзира Айдарбековы встречают своих любимых внуков. Дети Кайрата Нуртаса пришли поздравить жену своего дяди с днем рождения. Дедушка и бабушка были очень рады их визиту и приготовили много подарков.

Отметим, что у Нуртаса и Гульзиры Айдарбековой три сына и шестеро внуков. Недавно их младший сын Зангар тоже попрощался с холостяцкой жизнью. Сразу после его свадьбы Гульзира Айдарбекова запечатлелась в своем доме с тремя келин.

Подписчики Гульзиры Айдарбековой умилились их теплым отношениям.

"Как бы не сглазить", "Замечательная семья", "Бабушки и дедушки такие, всегда рады внукам", "Алау и Сезим подросли и стали такими красавицами", "Сразу видно, что это дети из одной семьи, все на дедушку похожи", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986529-vse-na-dedushku-pohozhi-gulzira-aydarbekova-umilila-kaznet-teplymi-kadrami-s-vnukami/