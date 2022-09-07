"Она сказала "да": Анатолий Цой заинтриговал фанатов новым фото в свадебной обстановке

Анатолий Цой. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Казахстанский и российский певец Анатолий Цой заинтриговал фанатов новым фото, сделанным в свадебной обстановке. Любопытство поклонников разожгла и его фраза "она сказала "да", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Анатолий опубликовал снимок, обстановка на котором напоминает свадебную. Сам артист при этом позирует около арки для новобрачных.

"Она сказала «ДА»!" - заявил Цой.

В комментариях под его постом сразу отметилась Алена Водонаева.

"Ничего я не сказала, не обманывай людей. Я еще думаю…" - заявила телеведущая, состоящая в браке с певцом Zeskullz.

В ответ Анатолий написал, что надеется на положительный ответ.

Поклонников Цоя заинтересовало фото и его заявление.

"Это на ком ты там втайне от нас жениться собрался?", "И ты надел ей кольцо на пальчик?", "Я надеюсь это новая обложка нового крутого трека? Идите что-то скрываешь?", "Водонаева?! Это шутка?!", "Интересно! Интрига", "Анатолий Васильевич, ну хватит уже поклонниц до инфаркта доводить. Ты прекрасен. Когда-нибудь ты встретишь ту самую, и она тебе скажет "да", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986523-ona-skazala-da-anatoliy-tsoy-zaintrigoval-fanatov-novym-foto-v-svadebnoy-obstanovke/