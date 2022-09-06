Супруга Артура Толепова впервые показала второго сына

Мадина Толепова с сыном. Фото: instagram.com/madina.tolepova1

Супруга казахстанского актера Артура Толепова, известного по фильму "Жаужүрек мың бала", впервые показала лицо своего малыша. Мальчику недавно исполнился 1 год. Фанаты пожелали ему крепкого здоровья и счастливой жизни, передает NUR.KZ.

Блогер Мадина Толепова поделилась фотографией младшего сына Алихана в Instagram и умилила своих подписчиков. На фото молодая мама держит на руках смеющегося малыша в забавном белом халате с ушками. И мать, и ребенок выглядят очень счастливыми.

Подписчики поздравили Мадину и ее супруга с важным событием. Они оставили много теплых пожеланий.

"Пусть растет на радость всем", "Пусть будет любимым сыном народа", "Крепкого здоровья малышу", "Поздравляем", - написали подписчики.

На днях Мадина поделилась новыми фотографиями годовалого сынишки и показала, как он загорел, отправившись на отдых с родителями и братом в Дубай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986455-supruga-artura-tolepova-vpervye-pokazala-vtorogo-syna/