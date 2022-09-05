Жена Тауекеля Мусилима высказалась о желании быть популярной и известности своего мужа

Махаббат Мусилим. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга Тауекеля Мусилима призналась в желании популярности. При этом она Махаббат отметила, что не мечтала об известном муже, но получила подарок от судьбы, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики спросили у жены актера, хотела ли она раньше быть известной или выйти замуж за известного мужа.

"Известной - нет. Скорее, популярной, но это было в университете (думаю, что это характерно почти для каждой девочки). А насчет того, чтобы думать и мечтать об известном муже - нет. Но судьба преподнесла мне подарок - самого лучшего мужа. Самого доброго, понимающего, открытого душой и сердцем мужчину", - прокомментировала Махаббат Мусилим.

Напомним, ранее стало известно, что супруги ждут второго ребенка. Девушка также рассказала, как познакомилась с Тауекелем и как зародились их романтические отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986240-zhena-tauekelya-musilima-vyskazalas-o-zhelanii-byt-populyarnoy-i-izvestnosti-svoego-muzha/