"Наша казахская красавица": Роза Рымбаева провела обряд "тұсау кесу" (видео)

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка КазССР Роза Рымбаева провела обряд "тұсау кесу" и умилила своих поклонников. Они назвали свою любимицу элегантной и красивой, восхищаясь ее талантом и человеческими качествами, передает NUR.KZ.

Обряд "тұсау кесу" очаровательной малышке был проведен прямо во дворе жилого комплекса. Солнечный день поспособствовал тому, чтобы это важное событие прошло еще ярче.

После перерезания пут девочка с красивым именем Иманият прошла по белой ткани, символизирующей светлую и чистую дорогу.

"Пусть у нас будет много радостных дней", - подписала Роза Куанышевна теплое видео, которое опубликовала в Instagram.

Подписчики прокомментировали кадры.

"Наша элегантная певица", "Пусть и у вас будет такой праздник. Желаем вам побольше внуков от Али и Мади", "Пусть первые шаги ребенка будут благословенны, пусть она будет похожей на вас", "Наша казахская красавица, легенда, долгих лет вам жизни и творчества", "Имя какое у девочки прекрасное, и Роза апай супер", "Доброй дороги девочке", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986140-nasha-kazahskaya-krasavitsa-roza-rymbaeva-provela-obryad-tusau-kesu-video/