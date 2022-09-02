Айжулдыз Адайбекова решила отправить маму и тетю в Мекку

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова рассказала, какой приятный сюрприз преподнесла маме и тете. Она запланировала для них поездку в Мекку, передает NUR.KZ.

Айжулдыз показала реакцию мамы и тети на ее подарок в Instagram. Она приобрела сертификаты для совершения Умры - малого паломничества в Мекку.

"Наши родители и родные заслуживают всего самого наилучшего. Мы далеко не вечны, поэтому почаще говорите всем хорошие слова", - заявила Айжулдыз.

Девушка отметила, что в долгу перед родными людьми, которые всегда относились к ней с любовью и теплотой, а теперь наступила ее очередь заботиться о них.

Свой презент она преподнесла в 6 утра. И мама, и тетя были приятно шокированы таким неожиданным сюрпризом.

"Мама полусонная в шоке была. Спала после съемок. Счастливого пути, мои дорогие", - отметила дочь актрисы Жанар Айжановой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985908-ayzhuldyz-adaybekova-reshila-otpravit-mamu-i-tetyu-v-mekku/