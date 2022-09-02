Айжулдыз Адайбекова решила отправить маму и тетю в Мекку
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Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова рассказала, какой приятный сюрприз преподнесла маме и тете. Она запланировала для них поездку в Мекку, передает NUR.KZ.
Айжулдыз показала реакцию мамы и тети на ее подарок в Instagram. Она приобрела сертификаты для совершения Умры - малого паломничества в Мекку.
"Наши родители и родные заслуживают всего самого наилучшего. Мы далеко не вечны, поэтому почаще говорите всем хорошие слова", - заявила Айжулдыз.
Девушка отметила, что в долгу перед родными людьми, которые всегда относились к ней с любовью и теплотой, а теперь наступила ее очередь заботиться о них.
Свой презент она преподнесла в 6 утра. И мама, и тетя были приятно шокированы таким неожиданным сюрпризом.
"Мама полусонная в шоке была. Спала после съемок. Счастливого пути, мои дорогие", - отметила дочь актрисы Жанар Айжановой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985908-ayzhuldyz-adaybekova-reshila-otpravit-mamu-i-tetyu-v-mekku/