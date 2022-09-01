Миллион алых роз: Торегали Тореали устроил незабываемый день рождения маме (видео)

Торегали Тореали с матерью. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали устроил незабываемый день рождения своей матери. Он посвятил ей красивую песню и осыпал роскошными цветами, передает NUR.KZ.

Торегали рассказал своим подписчикам в Instagram, что в их семье большой праздник - день рождения их любимой мамы.

"Приветствую вас, братья мои. Буду очень рад, если вы тоже поздравите мою маму с днем рождения и пожелаете ей с отцом крепкого здоровья и долголетия.

Я исполнил в честь именинницы прекрасную песню, написанную Ергеном Айтымбетовым и Жандарбеком Булгаковым. 30 августа мы празднуем день Конституции, а 31 августа - день рождения моей мамы", - отметил он.

Торегали и его родные устроили виновнице торжества сюрприз. Во дворе женщину ожидали огромные букеты роскошных роз и торт со свечами, а также музыкальное сопровождение - песня в исполнении любимого сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985630-million-alyh-roz-toregali-toreali-ustroil-nezabyvaemyy-den-rozhdeniya-mame-video/