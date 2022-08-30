"Какие вы классные": Равшана Куркова показала подросшего сына

Равшана Куркова и Гаспар. Фото: instagram.com/rav_shana

Известная российская актриса Равшана Куркова показала своего подросшего сына Гаспара. Мальчик очень похож на маму - это отметили многие подписчики знаменитости.

Серия фотографий появилась в Instagram Курковой несколько дней назад. На снимках Равшана и Гаспар прогуливаются по городу. Мама нежно обнимает своего сына.

Многие подписчики умилились новым фотографиям Равшаны и ее маленького сына.

"Какие вы классные", "Две сладкие конфеты", "Ягодки", "Один в один", " Чудесный малыш! Очень похож на маму", "Бесподобные фото, такие естественные", "Невероятной красоты Равшана и совершенно очаровательный малыш",- писали поклонники артистки.

Кроме того, многие из фанатов Равшаны не забыли, что 22 августа она отметила свой день рождения. Фолловеры в комментариях под фото поздравили актрису с праздником и пожелали ей счастья, любви и успехов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984794-kakie-vy-klassnye-ravshana-kurkova-pokazala-podrosshego-syna/