"Это дичь!": Бородина ответила утверждающим о сходстве девушки экс-супруга с их дочерью

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной показал в соцсети свою избранницу. Некоторые пользователи Сети посчитали, что возлюбленная Курбана Омарова внешне похожа на его дочь Теону. Бородина возмутилась подобным высказываниям, передает NUR.KZ.

Экс-супруг Ксении Бородиной разместил в своем Instagram видео, на котором запечатлена его избранница. Пользователи Сети высоко оценили его выбор и отметили, что девушка чем-то похожа на его маленькую дочь.

"Маленькая Теона, такая же эмоциональная и лучезарная!", "Копия Теоны", "Глаза такие красивые! Кудряшки! Видно, что светлая и позитивная! А еще с Теоной чем-то похожи!" - отреагировали подписчики.

Позже Курбан сообщил, что отправился со своей возлюбленной в Дагестан.

"Поймал. И сразу везу в Дагестан, чтобы поняла серьезность моих намерений и посмотрела домик в горах, где будет жить, если еще раз от меня уйдет", - отметил он.

Подписчики Ксении Бородиной спросили, как она относится к тому, что девушку ее бывшего мужа сравнивает с ее дочерью.

"Мне почему-то эту дичь присылают второй день подряд. А можно этого не делать? Как это даже можно вслух произнести?! Человеку со здоровой психикой такое может в голову прийти?

Вы кого сравниваете?! Подростка, который с 16 лет спит с женатым, и моего ребенка? Я своих детей, слава Богу, воспитываю в другой среде. И можно уже отстать от меня с этой дичью. Просто ничего не писать мне про это!" - заявила теледива в Instagram.

Сторис Ксении Бородиной. Скриншот: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984622-eto-dich-borodina-otvetila-utverzhdayuschim-o-shodstve-devushki-eks-supruga-s-ih-docheryu/