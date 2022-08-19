"Ребенок должен знать цену деньгам": Супермамасита рассказала, как зарабатывает ее 10-летняя дочь

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанский блогер-миллионник Алия Байтугаева, известная как Супермамасита, рассказала, как ее маленькая дочь совмещает приятное с полезным. Девочка уже имеет свой небольшой заработок, она рисует картины на заказ, передает NUR.KZ.

Блогер рассказала, что ее дочери в октябре исполнится 11 лет. Девочка три года рисует на холсте и на планшете. Алише уже заказывают картины.

"Ребята, спасибо вам огромное. Сейчас у Алиши пять клиентов. Спасибо тем, кто заказал картины", - выразила свою благодарность счастливая мама.

Алия спросила у дочери, что она делает с заработанными деньгами. Оказалось, что девочка копит деньги на поездку в Японию, которую мечтает посетить.

"Ребенок должен знать цену деньгам в нынешнее время. Зато сама себе копит на Японию, хочет в Токио. Горжусь! Алиша кайфует от рисования, да еще и зарабатывает немного!" - заявила блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983898-rebenok-dolzhen-znat-tsenu-dengam-supermamasita-rasskazala-kak-zarabatyvaet-ee-10-letnyaya-doch/