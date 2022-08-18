"Я в шоке от цен": Байзакова показала квартиру, которую арендует для мамы (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова провела рум-тур по квартире, в которой сейчас живет ее мама и брат. Айжан заявила, что шокирована ценами на аренду жилья, передает NUR.KZ.

Айжан призналась, что не может жить далеко от своих близких.

"Мы своим цыганским табором переехали в один ЖК. Мы с парнем живем вместе с одной квартире, мама с Алиханом - в другой. Мама пока живет в аренду.

Вот эта квартира, которую мы арендовали для мамы. Квартира считается двухкомнатной... Здесь спальня, где она спит, здесь свежий ремонт по идее. Здесь зал, здесь спит Алихан и кухня.

Вот такой вот мини-рум-тур, квартира небольшая, но она уютная, все, что нужно есть. Ребята, теперь, пожалуйста, угадайте, сколько она стоит в аренду. Я вообще в шоке от цен", - отметила Айжан, предложив четыре варианта ответа. В них указаны цены от 300 до 650 тысяч тенге.

Блогер рассказала, что квартира ее мамы в этом ЖК будет сдана в эксплуатацию в декабре, поэтому пока она живет в съемной квартире.

Ранее Байзакова рассказала, почему переехала из частного дома в квартиру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983687-ya-v-shoke-ot-tsen-bayzakova-pokazala-kvartiru-kotoruyu-arenduet-dlya-mamy-video/