"Это такой кошмар!": Байзакова объяснила, почему переехала из частного дома в съемную квартиру (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса и блогерша Айжан Байзакова рассказала, что сменила место жительства с частного дома на арендованную квартиру. Она с улыбкой поведала, как на это отреагировал ее маленький сын, передает NUR.KZ.

"Уф, наконец-то мы потихоньку съехали из дома. Ну как, все вещи еще не перетащили. Вчера весь день мы это делали. Это такой кошмар! Вроде вещей нет, но их так много. Мы же два года жили в частном доме, и сейчас мы пока арендовали временно квартиру, пока нам не сдадут нашу очередь.

Алана (сын Байзаковой - прим. ред.) реакция вообще классная. Он смотрит в окно и такой: "Люди, люди!". Такой счастливый, он говорит: "Я не хочу в дом, я хочу здесь жить". Потому что все-таки у нас там соседей не было, друзей у него не было, ему здесь весело", - рассказала Айжан в Instagram.

При этом она пожаловалась на недостатки квартиры в виде шума от соседей.

Напомним, о желании перебраться в квартиру Айжан Байзакова заявила в феврале. При этом актрису ужаснули цены на недвижимость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982369-eto-takoy-koshmar-bayzakova-obyasnila-pochemu-pereehala-iz-chastnogo-doma-v-semnuyu-kvartiru-video/