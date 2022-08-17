"Фокус на творчестве": Наzима призналась, что у нее нет парня

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима пооткровенничала с подписчиками в социальной сети. Она призналась, что у нее нет молодого человека. Певица намерена осуществить творческие планы, передает NUR.KZ.

У Наzимы спросили, есть ли у нее бойфренд. Девушка ответила, что все ее мысли заняты творчеством.

"Нет. Фокус на творчестве. Поставила цели на ближайшие годы", - заявила 31-летняя артистка в сторис Instagram.

Сторис Наzимы. Скриншот: instagram.com/13nazima

Артистка лейбла Black Star уже давно живет в Москве. Однако часто приезжает на родину.

"Я люблю находиться на родине. В Казахстане очень сильно заряжаюсь. Работаю и живу в Москве, но с марта мы находимся в Алматы и пора возвращаться в Москву, хотя я бы еще осталась в Алматы, чувствую, будто я на каникулах, как в детстве", - поделилась исполнительница.

Сторис Наzимы. Скриншот: instagram.com/13nazima

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983583-fokus-na-tvorchestve-nazima-priznalas-chto-u-nee-net-parnya/