"Обустроили себе гнездышко": Байзакова рассказала о жизни с любимым человеком

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Популярный блогер Айжан Байзакова рассказала о том, как живет с любимым человеком. По словам инстадивы, совсем скоро может измениться ее контент в соцсети. Байзакова готова делиться рецептами блюд, которые будет готовить для бойфренда, передает NUR.KZ.

Байзакова рассказала, как сильно изменилась ради возлюбленного.

"Мы с любимым обустроили себе гнездышко, из которого не хотим выходить. Сутками смотрим кино. Теперь вы будете еще реже видеть меня на улицах этого города. Я вообще мегадомашняя стала. А еще он меня спрашивал раньше: "Почему ты редко мне готовишь?" - написала Айжан.

Блогер призналась, что пообещала любимому начать готовить, когда у нее появится личная кухня с красивой посудой.

"Так вот, кухня-то скоро будет. Будет контент из разряда "а сегодня мы будем готовить тесто для пирога". Вы готовы к такому?" - спросила инстадива своих подписчиков.

Сторис Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Ранее Айжан Байзакова уже рассказывала о национальности своего бойфренда и планах на второго ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983434-obustroili-sebe-gnezdyshko-bayzakova-rasskazala-o-zhizni-s-lyubimym-chelovekom/