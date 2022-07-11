Байзакова рассказала о национальности своего бойфренда и планах на второго ребенка

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова объяснила, почему для нее важно иметь бойфренда своей национальности. По словам актрисы, их должны связывать общие традиции и сказки из детства, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили у Айжан в Instagram, есть ли у нее "пункты" по поводу национальности.

"Неважно, какой парень национальности, главное, чтобы был казах. Ну реально, я не нацистка. Но с парнем меня должны связывать общие традиции, сказки, которые читали в детстве, и чтобы он знал казахский, чтобы мы могли сплетничать за границей", - посмеялась в ответ блогерша.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Байзакова также объяснила, почему не показывает своего избранника.

"Чтобы вы у меня его не украли, такого красивого. Еще сглазят, ха-ха, вон, смотрите, уже как девочка смотрит", - пошутила Айжан.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Она рассказала, когда планирует родить второго ребенка.

"Когда решу все свои нерешенные вопросы. Один из главных - это найти сейчас маме квартиру в хорошем районе, потом сделать ремонт там. Потом надо купить себе квартиру, а значит пахать этот год как лошадь. Привести свое здоровье в порядок, поднять иммунитет, вылечить желудок. Ну, а потом как Бог даст", - поделилась своими планами инстадива.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977825-bayzakova-rasskazala-o-natsionalnosti-svoego-boyfrenda-i-planah-na-vtorogo-rebenka/