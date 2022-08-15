"Ты даришь мне крылья": Абай Асылхан растрогал Казнет нежным признанием в любви жене

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Казахстанский актер Абай Асылхан посвятил трогательный пост своей супруге в соцсети. Он рассказал, как понял, что именно она была предначертана ему судьбой, передает NUR.KZ.

Абай рассказал про случай, который произошел с ним до свадьбы.

"Ты даришь мне крылья. Хочу поделиться одной из причин, почему я понял, что моя жаным - мой человек. В начале наших отношений был день, когда мы сходили в кино на мультфильм "Душа".

После просмотра мы решили пройтись, разговаривая. Я поделился одним моментом, который тревожил меня. Она очень внимательно выслушала меня и после сказала следующие слова: "Абай, я удивлена, насколько ты не видишь в себе мощь, силу, харизму.

Покажи мне то место, где сидит этот страх. Я сейчас с ним разберусь! С твоими человеческими, творческими данными ты не имеешь право сомневаться в себе!

Раскрой глаза, посмотри на свои крылья! Взлетай, покоряй, у тебя обязательно все получится!

Вот эти слова после просмотра шикарного мультика с глубоким смыслом подарили мне крылья, благодаря которым я сейчас научился летать!" - признался актер в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Абай признался в любви своей жене - актрисе Жанель Макажан.

"Жаным, хочу поблагодарить вас за то, что вы у меня есть! Вы мой надежный тыл, вы моя панацея, вы моя неимоверная поддержка! Я люблю вас ради довольства Всевышнего!" - резюмировал он.

"Обожаю вас, вы друг друга дополняете", "Разве есть большее счастье для женщины!", "Классно", "Берегите друг друга", "Видно, что искренне", - прокомментировали пост актера подписчики

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983182-ty-darish-mne-krylya-abay-asylhan-rastrogal-kaznet-nezhnym-priznaniem-v-lyubvi-zhene/