"Чуть не обеднела": Байзакова купила три косметических средства на 600 тыс. тенге (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала, как купила три косметических средства на общую сумму 600 тысяч тенге. Актриса заявила, что "чуть не обеднела", передает NUR.KZ.

О том, как это произошло, Байзакова поведала в своем Instagram.

"Я вчера чуть не обеднела", - так подписала свое видео актриса.

Случившееся блогерша назвала "фейлом".

"Я вам сейчас расскажу фейл, который со мной произошел вчера. Из-за переезда я потеряла свой тоник и крем. То есть найти его тяжело. У меня вчера было пять минут ровно, чтобы забежать и купить. Я забегаю, говорю: "Девушка, срочно мне тоник, крем и так далее. Только быстро посчитайте, я тороплюсь".

Мне все быстро посчитали и на кассе говорят: "600 тысяч тенге". За крем, тоник и умывашку. Я вам сейчас покажу. Но "заднюю" уже давать нельзя было, я такая: "Ааа, окей". Все, убежала. Если после такого крема я не стану Анджелиной Джоли, то это...", - высказалась Айжан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982930-chut-ne-obednela-bayzakova-kupila-tri-kosmeticheskih-sredstva-na-600-tys-tenge-video/