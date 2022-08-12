Решетова высказалась о втором ребенке, лучшем подарке от мужчины и жизни за границей

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель и блогерша Анастасия Решетова высказалась о рождении второго ребенка, месте своего жительства и лучшем подарке от мужчины для нее, передает NUR.KZ.

Экс-возлюбленная Тимати пообщалась со своими подписчиками в Instagram.

Один из них поинтересовался, планирует ли она второго ребенка.

"Вообще не до этого сейчас. Остальные дети будут, когда я на 100% буду уверена в партнере. Да и старомодных стереотипов "лучше рожать до 30 у меня нет", - ответила Решетова.

Модель также рассказала, какой город считает своим постоянным местом жительства.

"Я живу везде. Но основная база моя с Москве. Пока иного сценария я себе позволить не могу, так как ребенок идет учиться с сентября", - объяснила Анастасия.

Лучшим подарком от мужчины, по признаю Решетовой, является инвестиция в ее бизнес.

Stories Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982900-reshetova-vyskazalas-o-vtorom-rebenke-luchshem-podarke-ot-muzhchiny-i-zhizni-za-granitsey/