"Я не могу просто не думать об этом": Евгений Чебатков высказался об Усть-Каменогорске

Евгений Чебатков. Фото: instagram.com/chebatkov_yevgeniy

Казахстанский и российский комик Евгений Чебатков высказался об экологии Усть-Каменогорска и водоемах области. Он признался, что переживает за родной город, даже живя в другой стране.

Чебатков дал интервью для Esquire Kazakhstan, которое было опубликовано в YouTube. В нем он среди прочего прокомментировал экологию в своем родном городе.

На одном из зданий в Усть-Каменогорке написала фраза "чистый воздух - здоровые дети".

"Вообще для моего города это грустная фраза. За время жизни в Усть-Каменогорске я понял, что терпеть не могу безветренную погоду. Не потому что это мой личный инсайт, это любой усть-каменогорец скажет, потому что безветренная погода у тебя автоматически ассоциируется с болью в горле, дискомфортом, першением, с тем, что ты просто отравлен газом. А когда ветер, это как-то еще спасает.

Меня многие спрашивают: "Что ты так радуешься, когда ветер, непогода?". Не знаю, когда дождь и ветер, я чувствую, что будет как-то посвежее, можно будет дышать. А когда безветрие и солнце, то скорее всего, какой-то "салам" с завода прилетит", - высказался Евгений.

Шоумен выразил надежду, что экологическую ситуацию в городе можно будет улучшить.

"Потому что мне больно думать об этом всегда, где бы я ни находился. И плевать, что я уже давно живу в Москве, приезжаю редко, но здесь мои родные, мои друзья. Здесь мое детство, я не могу от этого отмахнуться, я не могу просто не думать об этом. Я с недавнего времени понял, что все-таки надо что-то сделать и мы можем что-то сделать", - отметил Чебатков.

При этом он выразил восторг по поводу водоемов в области, в частности, по поводу Иртыша.

"Я, как и остальные рептилии, очень люблю это место. Если честно, вода - просто дикий кайф. Несмотря на то, что это горная река, какой здесь кайф! Из-за вот этого я кайфую. Приезжайте в Восточный Казахстан. Я амбассадор. Если серьезно, в воде могу находиться очень долго, мне сильно нравится. Иртыш - это моя самая родная река. Мне мой дед рассказывал, что он, когда был маленький, они плавали в нем с открытыми глазами, играли в догонялки. Такая была река", - поведал Евгений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982700-ya-ne-mogu-prosto-ne-dumat-ob-etom-evgeniy-chebatkov-vyskazalsya-ob-ust-kamenogorske/