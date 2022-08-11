"Хуже быть не может": Дарья Александрова рассказала, где муж сделал ей предложение руки (видео)

Дарья Александрова с мужем Сергеем Пасюковым. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова рассказала, как муж сделал ей предложение руки и сердца. Знаменитость заявила, что "хуже предложения быть не может", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дарья показала, как Сергей возвращает на ее палец обручальное кольцо, снятое из-за киносъемок.

"Это так волнительно. Боже мой! Я сказала "да"! Девочки!" - пошутила актриса.

Телеведущая также рассказала, каким было его предложение ей руки и сердца.

"После того, как ты мне сделал предложение, хуже предложения быть не может. Вот хоть сейчас бы хотя бы сымпровизировал. Знаете, где он мне предложение сделал? Сейчас покажу. Мне не придется лететь в Париж, в Рим, в Венецию. Я вышла из туалета, он мне здесь сделал предложение", - пожаловалась Александрова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982679-huzhe-byt-ne-mozhet-darya-aleksandrova-rasskazala-gde-muzh-sdelal-ey-predlozhenie-ruki-video/