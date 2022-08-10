"Женщины изменяют душой": Мадлен о женских изменах и замужестве не по любви (видео)

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева высказалась о разнице между мужскими и женскими изменами, а также затронула тему замужества не по любви, передает NUR.KZ.

"Я придерживаюсь мнения, что мужская и женская измена разная. Женщины изменяют скорее душой. Мужчина может просто сделать и забыть. Но женская - она другая. Женщина изменят тогда, когда она уже не чувствует себя любимой, желанной и с тем, с кем она изменяет, она чувствует себя по-другому. То есть она идет за эмоциями.

Ну, я не говорю про "бешеных маток", которым лишь бы там... Мужчина может просто изменить, отряхнуться, уйти и забыть через полчаса. В этом есть разница. Женщины, поэтому я сказала, что они изменяют душой, потому что, скорее всего, уже все. Уже нет любви, даже если это муж. Это, конечно, ужасно, и надо выходить замуж так, чтобы не доводить до такого", - высказалась Мадлен в своем Instagram.

Инстадива выразила сочувствие тем девушкам, которые выходят замуж не по любви.

"Бывает, что он нужды или там убежать от родительского дома. Такое тоже бывает, я не осуждаю, бывают разные ситуации, может быть, для них замужество - это трамплин в другую жизнь", - заявила Мадина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982566-zhenschiny-izmenyayut-dushoy-madlen-o-zhenskih-izmenah-i-zamuzhestve-ne-po-lyubvi-video/